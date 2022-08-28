Звезду «Эйфории» обвинили в агитации за Трампа

Звезда «Эйфории» Сидни Суини оказалась в центре политического скандала из-за бейсболки

Американская актриса Сидни Суини оказалась в центре политического скандала из-за бейсболки. Об этом сообщает Vulture.

Звезду «Эйфории» раскритиковали после того, как в социальных сетях появились фотографии с празднования дня рождения ее матери. На мероприятии гости носили красные бейсболки с надписью Make Sixty Great Again («Сделай 60 лет снова великими»). После этого артистку обвинили в агитации за политика Дональда Трампа. Известность получил его политический слоган Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой», MAGA).

«Ребята, это дико. Невинное празднование 60-летия моей мамы превратилось в абсурдное политическое заявление, которое не входило в наши намерения. Пожалуйста, перестаньте делать предположения. Всем любви. С днем рождения, мама!» — написала Суини в Twitter.

Ранее 24-летняя звезда «Эйфории» прокомментировала обвинения в излишней сексуализации своей героини в проекте. Суини подчеркнула, что, по ее мнению, она не может быть секс-символом только потому, что часто появлялась на экране обнаженной и участвовала в эротических сценах. Актриса добавила, что продолжит сниматься в таком формате.