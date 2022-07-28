Звезда «Эйфории» прокомментировала обвинения в излишней сексуализации
24-летняя американская актриса и звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини прокомментировала обвинения в излишней сексуализации своей героини в проекте. Своим мнением артистка поделилась в интервью The Hollywood Reporter.
Суини поведала, что полостью доверяет режиссеру «Эйфории» Сэму Левинсону, а потому не считает справедливыми обвинения кинодеятеля в том, что он заставляет артисток много работать.
Актриса также подчеркнула, что, по ее мнению, она не может быть секс-символом только потому, что часто появлялась на экране обнаженной и участвовала в эротических сценах. Звезда «Эйфории» добавила, что продолжит сниматься в таком формате.
«Люди забывают, что я играю персонажа, они думают: "О, она раздевается на экране, она секс-символ". И я не могу пройти мимо этого. У меня нет проблем с этими сценами, и я не перестану в них сниматься, но я бы хотела, чтобы был более простой способ вести открытый разговор о том, что мы предполагаем об актерах в индустрии», — сообщила знаменитость.
Суини призналась, что уже изучила сценарий третьего сезона «Эйфории» и в восторге от него. Второй же сезон, по мнению актрисы, вышел тяжелым, но понравился ей.
Ранее Сидни Суини получила сразу две номинации на телевизионной премии «Эмми».