Названа опасность частого употребления чая

Диетолог Пономарева заявила, что частое употребление чая ведет к появлению пятен на зубах

Врач-диетолог Василиса Пономарева в беседе с «Медик Форум» назвала опасность слишком частого употребления чая. По ее словам, в случае регулярного употребления напитка на зубах появляются пятна, из-за которых в дальнейшем могут возникать трещины или кариес.

«Может показаться удивительным, что чай окрашивает зубы больше, чем кофе, и это потому, что он содержит ингредиент, называемый танином. Хотя танин может помочь избавиться от бактерий во рту и бороться с кариесом, он также может привести к образованию налета на эмали, что вызовет окрашивание зубов. Само собой разумеется, что чем крепче и темнее чай, тем выше вероятность обесцвечивания», — заявила специалист.

Она добавила, что помимо окрашивания следует опасаться трещин в зубах и даже кариеса, поскольку напиток изнашивает их защитную эмаль. Пономарева посоветовала тем, кто пьет чай с сахаром, заменить его подсластителем, который не содержит сахара, так как большое его количество ведет к появлению кариеса, особенно в случае частых чаепитий.

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев предупредил, что чай провоцирует бессонницу и перепады давления. По словам диетолога, в чае содержатся особые дубильные вещества — танины, которые действуют как антиоксиданты.