Судья усомнилась в правомерности изъятых ФБР у Трампа документов

Суд в США намерен назначить эксперта для оценки изъятых ФБР у Трампа при обыске документов

Судья во Флориде усомнилась в правомерности изъятых ФБР у бывшего президента США Дональда Трампа документов во время обыска в его поместье Мар-а-Лаго и намерена удовлетворить его просьбу, назначив эксперта для решения данного вопроса, сообщает NBC News.

«Судья указала, что склонна назначить специального эксперта для проверки некоторых документов, изъятых ФБР в доме Трампа», — отмечает телеканал.

Подчеркивается, что судья предварительно дала на это согласие. По данным NBC News, проверке подлежат лишь те документы, которые могут защищаться адвокатской тайной и президентскими привилегиями, а не изъятые секретные материалы.

Ранее директор разведки США Эврил Хейнс рассказала, что разведсообщество страны оценит потенциальный риск для национальной безопасности, который представляло бы раскрытие данных в документах, изъятых при обыске в поместье Трампа.