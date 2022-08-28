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Россиянин решил съесть шаурму, убил человека и попал на видео

На видео попала смертельная драка у палатки с шаурмой в Туле

В интернет были выложены кадры, заснявшие драку со смертельным исходом у палатки с шаурмой в городе Тула. Видеозаписью поделился Telegram-канал «ФедералПресс».

На ролике видно, как двое мужчин сначала ругаются рядом с пунктом общепита, а затем один из них бьет другого по лицу и отправляет в нокаут. После этого нападавший принялся избивать свою жертву ногами до тех пор, пока не убил. Погибшему не смогли помочь стоящие рядом люди, поскольку убийца агрессивно отбивался и рвался добить своего противника.

Местные жители рассказали «ФедералПресс», что нападавший «часто приставал к людям на улицах, оскорблял родителей и провоцировал драки». В отношении него уже завели уголовное дело.

Ранее на видео попала массовая драка с участием мигрантов в районе метро «Некрасовка» на юго-востоке Москвы. На записи видно, как около 20 приезжих громко ругаются, а также дерутся, нанося удары руками и ногами.

Николай Чигасов
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