Россиянам предрекли экстремальные холода

Синоптик Шувалов предрек москвичам экстремальные холода на будущей неделе

На будущей рабочей неделе жителей Москвы ждет резкое похолодание, а с середины недели могут наступить дожди. Об этом заявил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов, передает NEWS.ru.

Синоптик предрек, что «предстоящая рабочая неделя станет переломной во всех отношениях». «Произойдет беспрецедентно быстрое похолодание и переход к настоящей осенней погоде. Температура будет стремительно меняться и пройдет путь от 27 до 15 градусов ближе к концу рабочей недели (...). Также возможны кратковременные грозы», — обратился он к россиянам.

Ранее Александр Шувалов заявил, что август в Москве в 2022 году стал самым жарким за весь XXI век. Он посоветовал жителям столицы не находиться под открытым солнцем и следить за водным балансом.