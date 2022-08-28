Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянам предрекли экстремальные холода

Синоптик Шувалов предрек москвичам экстремальные холода на будущей неделе

Фото: Shutterstock

На будущей рабочей неделе жителей Москвы ждет резкое похолодание, а с середины недели могут наступить дожди. Об этом заявил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов, передает NEWS.ru.

Синоптик предрек, что «предстоящая рабочая неделя станет переломной во всех отношениях». «Произойдет беспрецедентно быстрое похолодание и переход к настоящей осенней погоде. Температура будет стремительно меняться и пройдет путь от 27 до 15 градусов ближе к концу рабочей недели (...). Также возможны кратковременные грозы», — обратился он к россиянам.

Ранее Александр Шувалов заявил, что август в Москве в 2022 году стал самым жарким за весь XXI век. Он посоветовал жителям столицы не находиться под открытым солнцем и следить за водным балансом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
ЧВК «Вагнер» уничтожила украинских военных при помощи управляемых ракет
Синоптик пообещал последнюю засуху в Москве
Россияне начали активно оформлять карты с овердрафтом
Турция обвинила Грецию в наведении ракет на турецкие самолеты
США подтвердили проход своих боевых кораблей через Тайваньский пролив
Названо условие начала военных действий на Тайване
Пенсионерка подожгла автомобиль сотрудника Минобороны в Москве
Россиянам предрекли экстремальные холода
Стало известно о продаже хакерами секретных военных документов НАТО
Онколог назвала четыре симптома рака щитовидной железы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.