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Пользователи сети обсудили худшие поступки партнеров после секса

В сети назвали звонок матери и просьбу сдать анализы худшими поступками после секса

Фото: Shutterstock

Пользователи форума Reddit рассказали о том, что после секса их партнеры могли сделать звонок матери или высказать просьбу сдать анализы на венерические заболевания. Неприятные воспоминания они обсудили в сети после того, как один из подписчиков сайта попросил назвать худший поступок, который можно совершить после полового акта.

Выяснилось, что звонки родственникам, другим сексуальным партнерам и родителям после интима — частое явление. «Встречалась с парнем, через две минуты после нашего первого секса он позвонил своей матери, чтобы сказать, что встретил будущую жену. Заставил и меня с ней поговорить», «Звонок родителям по громкой связи меньше чем через минуту после оргазма. Мой бывший так делал, а я потратила на него годы», — писали пользователи.

Несколько ответов касаются признаний в заболеваниях, передающихся половым путем, и других инфекционных болезнях. «Самая странная посткоитальная беседа всех времен», — рассказывал мужчина о диалоге с девушкой, признавшейся, что у нее герпес, и предложившей ему пройти обследование на предмет возможного заражения.

Кроме того, пользователи выяснили, что не все хотят оставаться рядом с партнером надолго после секса. «Есть знакомая, у которой парень сразу после того, как закончил, отвернулся, взял телефон и спросил, какое такси ей вызвать», «Прогнал девушку спать на пол, потому что он якобы привык спать один», — признались комментаторы.

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Александра Лисица
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