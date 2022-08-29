Сербия заявила о поиске альтернативы российскому топливу

Президент Сербии Вучич заявил, что страна попытается закупать нефть в Венесуэле

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна ищет альтернативу закупке российского топлива. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Сербия попытается закупать нефть в Венесуэле, а уголь — в Индонезии. «Мы будем брать иракскую [нефть]. Также я попытаюсь договориться с Венесуэлой. Мы бы брали где угодно. Мы не привередливы», — заявил он.

Вучич добавил, что страна также планирует импортировать нефть из Азербайджана в следующем году. По его словам, страна до максимума увеличила запасы газа в газохранилищах. Политик считает, что этих запасов должно хватить более чем на 60 дней.

Кроме того, глава государства добавил, что Сербия хотела бы закупить около двух миллионов тонн угля у Китая и Индонезии для ТЭЦ, которые производят примерно 70 процентов электричества в стране.

Ранее Вучич заявил, что Сербия активно запасает газ на предстоящую зиму, у страны есть запасы топлива на 50 дней. По его словам, у страны уже 100 миллионов кубометров в ПХГ в Венгрии, каждый день закачивается по четыре-пять миллионов. Кроме того, президент напомнил, что отказ Белграда от перехода на зеленую повестку фактически спас страну.

