Вучич оценил запасы газа Сербии

Президент Сербии Вучич заявил, что у страны есть запасы топлива на 50 дней

Сербия активно запасает газ на предстоящую зиму, сейчас у страны есть запасы топлива на 50 дней, заявил президент Сербии Александар Вучич, передает ТАСС.

«С электричеством у нас много проблем, с водой бескрайняя проблема. С газом также, но мы боролись, и я верю, победили», — оценил сербский лидер. По его словам, у страны уже 100 миллионов кубометров в ПХГ в Венгрии, каждый день закачивается по четыре-пять миллионов.

«В ПХГ "Банатский двор" хранится 247 млн кубометров. Если начнется <...> война во всех частях мира, у нас есть газ на 50 дней», — отметил Вучич.

Президент напомнил, что отказ Белграда от перехода на зеленую повестку фактически спас страну. Также он отметил, что страна заключила «отличное соглашение» с Россией о поставках газа на 3 три года, по которому два миллиарда кубометров Белград получит по цене 350-370 долларов за тысячу кубометров.

Ранее Вучич заявил, что в ближайшие восемь месяцев Сербия будет жить в условиях необъявленного чрезвычайного положения. По его словам, в настоящее время ситуация в стране является самой тяжелой за последние 10 лет.