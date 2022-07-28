Президент Сербии рассказал о чрезвычайном положении страны в ближайшие месяцы

Президент Сербии Вучич заявил о чрезвычайном положении страны в ближайшие 8 месяцев

Президент Сербии Александр Вучич в интервью TV Pink рассказал, что в ближайшие восемь месяцев государство будет жить в условиях необъявленного чрезвычайного положения. По его словам, в настоящее время ситуация в стране является самой тяжелой за последние 10 лет, сообщает ТАСС.

«До конца марта у нас в стране, хотя мы его формально и не вводим, чрезвычайное положение. Эти восемь месяцев будут самыми тяжелыми за последние 10 лет», — заявил глава государства.

Вучич также подчеркнул, что из-за жаркой погоды в стране была остановлена выработка электроэнергии в области гидроресурсов. Он добавил, что Сербии все труднее справляться с ростом цен на энергоносители даже при том, что Белград закупает газ у России по сниженным ценам, поскольку он покрывает лишь 62 процента потребностей государства.

Ранее сербский лидер заявлял, что новый кабинет правительства будет сформирован, исходя из гражданской воли избирателей и продолжит сохранять традиционные ценности своей страны. Он подчеркнул, что «Сербия — на европейском пути» и она продолжит этот путь, при этом «не станет отказываться от традиционных дружественных отношений по чьему-то требованию».