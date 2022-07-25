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Вучич заявил о готовности сохранять традиционные ценности Сербии

Президент Вучич заявил, что продолжит сохранять традиционные ценности Сербии

Фото: Christian Spicker / Global Look Press

Новый кабинет сербского правительства будет сформирован, исходя из гражданской воли избирателей и продолжит сохранять традиционные ценности своей страны. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ответ на комментарий американского посла в Белграде Кристофера Хилла, передает РИА Новости.

«Мне очень приятно, что посол Хилл сказал, что не будет вмешиваться в выбор министров. Кажется, это нормально. Поэтому (...) наше правительство будет составлено по меркам народа, так как граждане Сербии дали свои голоса и оказали доверие политическим партиям», — заявил национальный лидер.

Он подчеркнул, что «Сербия – на европейском пути» и она продолжит этот путь, при этом «не станет отказываться от традиционных дружественных отношений по чьему-то требованию».

Ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин объявил, что его страна отказывается вступать в конфликт с Россией и становиться «пехотой НАТО». Он посоветовал западным коллегам извиниться перед страной за военные действия.

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Николай Чигасов
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