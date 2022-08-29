Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В Москве арестовали организатора незаконного автопробега

Суд в Москве арестовал на 15 суток организатора автопробега «Богатых и успешных»

Таганский суд в Москве арестовал организатора незаконного пробега элитных спортивных автомобилей «Богатых и успешных» Алексея Хитрова. Об этом в понедельник, 29 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Хитрова признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статье 20.2.2 КоАП и назначили наказание в виде 15 суток административного ареста. При этом суд постановил считать срок ареста с момента задержания россиянина в воскресенье, 28 августа.

28 августа сотрудники правоохранительных органов пресекли проведение несанкционированных автогонок. Полиция задержала порядка 90 ранее предупрежденных о запрете на проведение мероприятия владельцев дорогих машин, в том числе экс-мэра Архангельска Александра Донского. Планировалось, что на спорткарах будут наклеены стикеры «Богатые и успешные».

Согласно предварительным данным, в автопробеге в центре Москвы собирались принять участие более 170 элитных дорогих марок автомобилей, в частности Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Porsche, Hummer H1, Сhevrolet Covette C8, Audi RS5 и Bentley Continental GT II. Большинство иномарок сейчас находятся на специальной площадке для последующей проверки на нелегальную модификацию и внесение незаконных изменений в конструкцию.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Крыму ответили на информацию о наступлении ВСУ на юге
Леонида Гозмана задержали в Москве
Россиянке отказали в аренде квартиры в Грузии после вопроса о спецоперации
Цены на электричество в Европе установили исторический рекорд
Российская модель Симона Куст снялась обнаженной и без макияжа
Пользователей популярной игры атаковали хакеры
Стало известно о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Югре
Украинский военнослужащий уличил командование во лжи о «победах»
«Сестры Зайцевы» назвали главное отличие москвичей от жителей других городов
В Херсонской области ответили на сообщения о наступлении ВСУ на юге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.