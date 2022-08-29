Задержанные участники несостоявшихся автогонок в Москве написали заявление на организатора

На организатора автопробега дорогих машин в центре Москвы написали заявление участники несанкционированного заезда. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, заявление написали гражданин Казахстана, который заплатил 465 тысяч рублей за несостоявшийся заезд, и еще несколько человек, которые также потратили сотни тысяч рублей на ралли.

Ранее 28 августа полиция пресекла проведение незаконных автогонок. Были задержаны около 90 владельцев дорогих машин, в том числе экс-мэр Архангельска Александр Донской.

Отмечается, что участники акции были предупреждены о запрете на мероприятие. Им может грозить административная ответственность. Организатором акции выступает предприниматель Алексей Хитров. Планировалось, что на спорткарах будут наклеены стикеры «Богатые и успешные».

Согласно предварительным данным, в автопробеге собирались принять участие более 170 элитных дорогих марок автомобилей, в частности Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Porsche, Hummer H1, Сhevrolet Covette C8, Audi RS5 и Bentley Continental GT II. Большинство иномарок сейчас находятся на специальной площадке для последующей проверки на нелегальную модификацию и внесение незаконных изменений в конструкцию.