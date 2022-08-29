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Российская авиакомпания вернет за рубеж два Boeing 737

Правительство разрешило авиакомпании S7 вернуть Турции два самолета Boeing 737-8 MAX

Фото: Darryl Dyck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российская авиакомпания S7 получила разрешение на вывоз двух самолетов Boeing 737-8 MAX за рубеж. Об этом говорится в распоряжении правительства.

Согласно документу, кабмин разрешает ООО «Глобус» — дочерней компании S7 — вернуть до 31 декабря 2022 года в Турцию товаров по перечню согласно приложению, в котором речь идет о двух самолетах Boeing 737-8 МАХ. Разрешения на эксплуатацию этих самолетов в России нет.

Кабмин поручил Федеральной таможенной службе (ФТС) обеспечить контроль за возвращением Турции двух Boeing 737-8 МАХ.

О том, что S7 попросила у Минтранса разрешение вернуть самолеты иностранным владельцам «ввиду отсутствия сертификата типа в России и, соответственно, невозможности его эксплуатации», сообщалось ранее. Эксплуатацию этой модели воздушных судов запретили в России из-за произошедших в Индонезии и Эфиопии катастроф с их участием, но повторную сертификацию так и не осуществили.

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Марина Совина
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