Правительство Британии обвинили в замалчивании серьезной проблемы

Bloomberg: британские власти умалчивают о перспективах отключения электроэнергии зимой

Правительство Великобритании обвинили в замалчивании перспективы отключения электроэнергии в стране предстоящей зимой на фоне сильного дефицита газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса.

По его словам, единственным выходом в нынешней ситуации может стать либо государственная помощь энергокомпаниям, либо целевая помощь нуждающимся. «У нас может не хватать газа до такой степени, что в стране отключат электроэнергию. У нас недостаточно газа для сжигания, чтобы производить электричество, и это серьезная проблема, которую правительство в настоящее время замалчивает», — заявил Кокс.

Кроме того, рассчитывать на помощь Евросоюза не приходится, учитывая, что он столкнулся с аналогичными сложностями в этой же сфере.

До этого компания National Grid, которая является оператором единой британской энергосистемы, задумалась над введением мотивационной системы для граждан, чтобы поощрить их за снижение потребления электроэнергии в холодное время года. Согласно данным издания Daily Express, начиная с осени компания готова выплачивать до шести фунтов (семь долларов) за каждый сэкономленный киловатт-час клиентам, сократившим расход электричества.