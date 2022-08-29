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Кошка запрыгнула на колени к хозяйке и родила четырех котят

The Mirror: кошка запрыгнула на колени к хозяйке и родила четырех котят

В деревне Андейк, Нидерланды, кошка запрыгнула на колени к хозяйке, отказалась уходить и родила пять котят. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание The Mirror.

18-летняя Эллен Фрэнсен вернулась домой от друзей и обнаружила, что у ее трехлетней кошки по кличке Асраэль начались роды. Животное уже окотилось одним котенком, но, видимо, решило перебраться на более удобное место и разместилось на коленях у хозяйки, чтобы продолжить роды.

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Сначала девушка почувствовала себя неуютно от того, что кошка рожает у нее на коленях, но, когда она попыталась переместить питомицу на полотенца, та начала громко мяукать. Кошка кричала до тех пор, пока Фрэнсен не позволила ей вернуться на колени. Спустя два часа кошка родила еще четырех котят. Новорожденные чувствуют себя хорошо и находятся с матерью.

После публикации в соцсетях видео набрало более 4,9 миллиона просмотров. Многие пользователи заявили, что стремление родить котят на коленях у хозяйки свидетельствует о любви и доверии кошки к ней. «Большинство реакций были позитивными, хотя попадались и негативные. Некоторые сочли, что это неправда или отвратительно, но меня это не беспокоит. Я считаю, что это честь!» — заявила девушка.

Ранее сообщалось, что бродячая кошка разбудила мяуканьем жительницу американского города Новый Орлеан, штат Луизиана, и родила котят в ее доме. Женщина сделала все, чтобы потомство бродячей кошки было в безопасности.

Алиса Дмитриева
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