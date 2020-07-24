Бродячая кошка напросилась домой к женщине среди ночи и родила котят

Бродячая кошка разбудила мяуканьем жительницу американского города Новый Орлеан, штат Луизиана, и родила котят в ее доме. Об этом сообщает сайт Metro.

Ида Флорик (Ida Floreak) проснулась среди ночи от кошачьего мяуканья перед ее домом. Сначала американка подумала, что это ее кот Брюс, но затем вспомнила о бродячей кошке по кличке Салями (Salami), которую она периодически подкармливала. Флорик пошла проверить, все ли в порядке.

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Оказалось, что Салями напросилась в дом к американке в поисках безопасного места, чтобы родить котят. «Я периодически подкармливала ее, поэтому она знала, куда идти, но до этого Салями никогда не была так настойчива и никогда не приходила так рано. Она зашла внутрь и мяукала несколько часов, поэтому я поняла, что сейчас что-то произойдет. Она была такая круглая в этот момент», — сказала хозяйка дома.

К десяти утра Салями родила четырех котят. Флорик сделала все, чтобы потомство бродячей кошки было в безопасности. Кошки редко обращаются за помощью к человеку, чтобы родить котят. Обычно они очень скрытны. Салями осталась с Флорик и после рождения потомства.

«Я отвезла ее к ветеринару, стерилизовала и сделала прививки. Теперь она и Брюс целые дни проводят рядом. Салями хорошо адаптировалась, она милая и любящая кошка. Всех котят я раздала друзьям: один теперь живет в Миссисипи, еще трое — у меня по соседству. Я рада, что могу следить за их судьбой», — сказала Флорик.

Когда американка опубликовала эту историю в соцсетях, пользователи поддержали ее. «Спасибо, что открыли свою дверь и сердце для Салями и ее котят! Вы особенный человек!» — написал один из них. «Спасибо, что спасли эту милую девочку! Так здорово, что она пришла к вам. У меня был похожий опыт. Мы избранные. Салями доверяет вам», — отметил другой подписчик.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань кошка 40 дней просидела дома одна, родила котят и съела всех рыбок в аквариуме после того, как ее хозяина госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Хозяин не стал просить окружающих присмотреть за кошкой, поскольку в его квартире можно было заразиться смертельно опасной инфекцией.