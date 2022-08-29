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Стали известны подробности кибератак на сайты ЦИК

«Известия»: сайты ЦИК подверглись хакерским атакам более 23,8 тысячи раз с начала лета

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Сайты Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и региональных комиссий подверглись хакерским атакам более 23,8 тысячи раз с начала лета. Подробности кибератак приводят «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦИК России.

«В период с 1 июня по 15 августа 2022 года средствами обеспечения безопасности информации были зафиксированы 23 804 атаки высокого уровня критичности, которые успешно были отражены», — отметили в комиссии.

Из заявления ЦИК также стало известно, что помимо хакерских атак злоумышленники прибегали к «преднамеренному искажению информации» — публикации недостоверных сведений. В комиссии подчеркнули, что ожидают роста числа фейков в информационном поле в недели до единого дня голосования.

Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что прозападные массмедиа и социальные сети готовятся к тому, чтобы воздействовать на избирательный процесс в России.

В России 11 сентября пройдет Единый день голосования. В этот день в стране будут проводиться избирательные кампании различных уровней.

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Асель Минбаева
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