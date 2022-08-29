Пожилые супруги застряли в пустыне и погибли без воды, еды и горючего

Daily Mail: в США супругов нашли мертвыми в пустыне в автомобиле с закончившимся горючим

Пожилые супруги погибли в пустыне Мохаве, штат Калифорния, США. Об этом сообщает Daily Mail.

88-летний музыкант Ларри Петри и его жена Бетти были найдены мертвыми в автомобиле, застрявшем в пустыне после того, как у них закончилось горючее. Тело мужчины находилось на водительском кресле, а женщина сидела снаружи, облокотившись на заднее колесо. У погибших не было ни еды, ни воды.

Почему супруги оказались в этом месте, неизвестно. В полиции сообщили, что не усматривают в гибели пары криминальной составляющей. Тела обнаружили в 32 километрах от их дома в городе Бейкесфилд, штат Калифорния.

Подруга семьи Ким Хэйс сказала, что в последние недели Ларри стал плохо ориентироваться в пространстве, и недавно ему понадобилась помощь, чтобы найти выход на сцену во время концерта. «Я не могу поверить, что они ушли из жизни, да еще и при таких странных обстоятельствах», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в США мужчина погиб в Долине Смерти, штат Калифорния, после того, как автомобиль застрял из-за двух спущенных колес. В салоне машины полицейские нашли записку: «Два спущенных колеса. Направляемся к каньону Мормон-Поинт. Запаса воды хватит на три дня».