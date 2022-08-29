67-летняя ведущая «Топ-модели по-американски» показала лицо без макияжа

67-летняя супермодель Дженис Дикинсон показала лицо без косметики в гримерке

Американская супермодель, писательница и фотограф Дженис Дикинсон показала лицо без макияжа. Соответствующим видео она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

67-летняя ведущая реалити-шоу «Топ-модель по-американски» выложила ролик, на котором она запечатлена сидящей в гримерной комнате. На кадрах видно, что на лице знаменитости полностью отсутствует косметика, а волосы убраны назад и зафиксированы с помощью заколок. «Теперь слушайте сюда, людишки», — подписала публикацию Дикинсон.

Поклонники оценили внешний вид манекенщицы и написали ей комплименты в комментариях под постом. «Красотка, как обычно», «Ты так мило выглядишь», «Дженис — икона красоты вне времени», «А тебе идет естественность», — высказались они.

В июле соведущая программы «Топ-модели по-американски» модель Тайра Бэнкс удивила поклонников изменившейся внешностью. Знаменитость прошла по улицам Лос-Анджелеса в спортивном костюме серого цвета с камуфляжным принтом. В качестве обуви она выбрала черные кроссовки, а на голову надела бандану. На размещенных фото видно, что волосы манекенщицы заплетены в две косы, а на лицо не нанесен макияж. В свою очередь, поклонники обратили внимание на то, что Бэнкс заметно располнела.

