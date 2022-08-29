Названы необязательные для предъявления работодателю документы

Доцент ВШЭ Дзгоева: работодатель по закону не имеет право требовать ИНН и рекомендации

Работодатель, согласно Трудовому кодексу, не имеет право требовать от соискателя во время трудоустройства ряд документов. Их назвала доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева, сообщает агентство «Прайм».

Согласно законодательству, при трудоустройстве россиянин обязан представить паспорт, СНИЛС и трудовую книжку. Помимо этого, в кодексе зафиксированы дополнительные документы, которые могут понадобится работодателю, — в их числе диплом об образовании и прохождении специальных курсов, а также военный билет или временное удостоверение призывника для военнобязанных.

Помимо этого, при работе с детьми или при устройстве в правоохранительные органы может понадобится справка об отсутствии судимости и об отсутствии административных взысканий за употребление наркотиков, подчеркнула специалист. «По закону работодатель не вправе требовать представить что-то дополнительно сверх вышеперечисленных позиций. Вам не могут отказать в связи с отсутствием рекомендаций с предыдущего места работы, справок о семейном положении и даже свидетельства ИНН», — сказала Дзагоева.

Она добавила, что, помимо этого, есть работодатели, которые незаконно требуют от женщин справок об отсутствии факта беременности. Доцент ВШЭ подчеркнула, что кандидатка не обязана сообщать работодателю о своей беременности — Трудовой кодекс запрещает отказывать в заключении трудового договора беременным женщинам. Специалист назвала единственным основанием для отказа беременной женщине в приеме на работу неподходящий уровень квалификации.

Ранее руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова назвала способ устроиться на работу без военного билета. По ее словам, в этом случае работодатель обязан оповестить военкомат о его трудоустройстве в течение двух недель.