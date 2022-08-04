Назван способ устроиться на работу без военного билета

В SuperJob заявили о возможности трудоустроить сотрудника без военного билета

Руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с РИА Новости назвала способ, воспользовавшись которым сотрудник может быть трудоустроен без предоставления им военного билета. По ее словам, в этом случае работодатель обязан оповестить военкомат о его трудоустройстве в течение двух недель.

«Даже учитывая формальное нарушение трудового кодекса, работодатель может заключить трудовой договор с работником без военного билета. В большинстве случаев ничего страшного для работодателя не происходит. Законность такого трудоустройства подтверждает даже Роструд», — заявила эксперт.

Она добавила, что в этом случае необходимо выяснить, является ли новый работник военнообязанным, после чего сообщить об этом в военкомат не позднее, чем через две недели после трудоустройства сотрудника, уточняя, что он по той или иной причине не предоставил военный билет. Голованова отмечает, что в случае неуведомления военкомата полагается штраф размером от одной до пяти тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в России этим летом спрос на новых сотрудников снизился на 15 процентов (или на 300 тысяч человек), до 1,8 миллиона. По данным Банка России, нисходящая динамика в ближайшие месяцы может сохраниться.