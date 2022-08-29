Силовики освободили похищенного после дорожной драки россиянина

В Московской области дорожная ссора закончилась стрельбой и похищением россиянина

В Московской области после драки и похищения человека силовики задержали двух россиян. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, все началось с дорожной ссоры в городе Красногорск, которая переросла в драку между 32-летним водителем и двумя подозреваемыми. Один из них во время начавшейся схватки выхватил пистолет и сделал несколько выстрелов в противника. После этого раненого усадили в иномарку и увезли с места конфликта, но мужчина сумел дозвониться до брата и рассказать о случившемся.

После сообщения брата в полицию силовики ввели план «Перехват», который принес результат — автомобиль похитителей был обнаружен в деревне Юрлово. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Пострадавший водитель в больнице. У него огнестрельные ранения груди, шеи и бедра.

26 августа сообщалось, что в кафе Зеленограда конфликт между посетителями закончился стрельбой и убийством человека.