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В московском кафе посетители устроили смертельную перестрелку

В кафе Зеленограда конфликт между посетителями закончился стрельбой и убийством человека

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

В кафе Зеленограда в ходе конфликта между посетителями произошла стрельба, в результате которой один человек убит, двое ранены. Об этом сообщили «Ленте.ру» в прокуратуре Москвы.

В ночь на 26 августа мужчина выстрелил в своих оппонентов из оружия. Один из них скончался на месте, двух других госпитализировали с огнестрельными ранениями. Они находятся в тяжелом состоянии.

Стрелок скрылся.

По горячим следам полиция установила его личность и местонахождение. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на двух человек. На месте работает оперативно-следственная группа, идет опрос свидетелей и очевидцев, назначен ряд экспертиз.

Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы.

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Любовь Ширижик
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