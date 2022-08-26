Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Вынос тела жертвы перестрелки в московском кафе попал на видео

Кафе в Зеленограде после перестрелки с одним убитым и двумя ранеными показали на видео
Начало событий в новости В московском кафе посетители устроили смертельную перестрелку

Кафе в Зеленограде после перестрелки с одним убитым и двумя ранеными показали на видео. Запись публикует Telegram-канал «ЧП НТВ».

На кадрах видны окна заведения, внутри ходят люди. Здание оцеплено, стоят служебные машины. Из кафе двое мужчин выносят тело в полиэтиленовом мешке.

Ранее 26 августа стало известно, что в московском кафе в ходе конфликта между посетителями произошла стрельба, в результате которой один человек убит, двое ранены. По данным прокуратуры столицы, в ночь на 26 августа мужчина выстрелил в своих оппонентов из оружия. Один из них скончался на месте, двух других госпитализировали с огнестрельными ранениями. Они находятся в тяжелом состоянии. Стрелок скрылся.

По горячим следам полиция установила его личность и местонахождение. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на двух человек. На месте работает оперативно-следственная группа, идет опрос свидетелей и очевидцев, назначен ряд экспертиз. Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы.

Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В США назвали главную проблему армии Украины
Медведев вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов года
Врач предупредил часть переболевших COVID-19 пациентов об опасности жары
Солистка группы REFLEX раскрыла свои отношения с Сергеем Жуковым
Известный актер продал дом в США неизвестному
Стало известно о срыве планов Siemens Energy уйти с российского рынка
Вынос тела жертвы перестрелки в московском кафе попал на видео
Бывший чемпион жестко высказался о главе UFC после ухода из спорта
В России снова продлили режим ограничений полетов в аэропорты на юге страны
Высокие цены на газ усугубили кризис с удобрениями в Европе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.