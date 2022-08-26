Вынос тела жертвы перестрелки в московском кафе попал на видео

Кафе в Зеленограде после перестрелки с одним убитым и двумя ранеными показали на видео

Кафе в Зеленограде после перестрелки с одним убитым и двумя ранеными показали на видео. Запись публикует Telegram-канал «ЧП НТВ».

На кадрах видны окна заведения, внутри ходят люди. Здание оцеплено, стоят служебные машины. Из кафе двое мужчин выносят тело в полиэтиленовом мешке.

Ранее 26 августа стало известно, что в московском кафе в ходе конфликта между посетителями произошла стрельба, в результате которой один человек убит, двое ранены. По данным прокуратуры столицы, в ночь на 26 августа мужчина выстрелил в своих оппонентов из оружия. Один из них скончался на месте, двух других госпитализировали с огнестрельными ранениями. Они находятся в тяжелом состоянии. Стрелок скрылся.

По горячим следам полиция установила его личность и местонахождение. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на двух человек. На месте работает оперативно-следственная группа, идет опрос свидетелей и очевидцев, назначен ряд экспертиз. Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы.