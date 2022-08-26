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Задержан устроивший стрельбу в московском кафе

Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в кафе Зеленограда
Начало событий в новости Вынос тела жертвы стрельбы в московском кафе попал на видео

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Правоохранительные органы задержали подозреваемого, устроившего стрельбу в кафе Зеленограда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе московского управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина 1984 года рождения в ближайшее время будет доставлен к следователю. По месту его жительства проводятся обыски. Его подозревают в убийстве мужчины и покушении еще на двоих человек.

Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, ночью 26 августа в кафе между посетителями произошел конфликт, один из них выстрелил в оппонентов и скрылся. На месте скончался мужчина 1989 года рождения, еще двое с ранениями госпитализированы.

Ранее 26 августа появилось видео с места преступления. Ход расследования контролируется столичной прокуратурой.

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Любовь Ширижик
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