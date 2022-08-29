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Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на российской трассе

На трассе в Волгоградской области двое взрослых и пятилетний ребенок погибли в ДТП

Фото: Алексей Бычков / Коммерсантъ

Двое взрослых и пятилетний ребенок погибли в ДТП с участием иномарки Kia и Lada на трассе «ЖирновскРудня» в Жирновском районе Волгоградской области. Об этом сообщает в понедельник РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, в результате столкновения водитель отечественного авто и его пассажиры, среди которых был ребенок, скончались на месте от полученных травм.

Члены следственно-оперативной группы и инспекторы ДПС начали выяснять другие обстоятельства происшествия. Предположительно, водитель Lada оказался на встречной полосе движения.

Ранее в Приамурье водитель грузовика, находящийся в наркотическом опьянении, устроил аварию. В результате погибли пять человек. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

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Анна Щербакова
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