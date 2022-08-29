На российской трассе произошло ДТП с пятью погибшими

В Приамурье водитель грузовика под наркотиками устроил ДТП, погибли пять человек

В Амурской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика: погибли пять человек, в том числе дети. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным, аварию на российской трассе «Чита — Хабаровск» спровоцировал 41-летний водитель грузовика, который выехал на встречную полосу и врезался в Toyota FunCargo. В легковом автомобиле ехали шесть человек. В результате столкновения водитель легкового автомобиля и четверо пассажиров, включая двоих детей 6 и 11 лет, погибли на месте.

В крови у виновника ДТП нашли следы наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

Ранее стало известно, что смертельное ДТП произошло в Санкт-Петербурге. На территории Софийской овощебазы рабочие после смены устроили гонку. Один из автомобилей занесло и он влетел в припаркованную фуру.