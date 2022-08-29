Смертельное ДТП на петербургской овощебазе попало на видео

Момент смертельного ДТП на территории Софийской овощебазы в Петербурге попал на видео

Cмертельное ДТП на Софийской овощебазе в Санкт-Петербурге попало на видео. Кадры с места публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

Авария произошла в воскресенье, 28 августа, во Фрунзенском районе. По словам очевидцев, местные рабочие после смены устроили гонку. Водитель Chevrolet Lanos, в котором кроме него ехали граждане Таджикистана, потерял контроль и боком влетел в стоящую фуру.

Данные о числе погибших разнятся. Известия пишут, что их четверо, Mash — что трое.

26 августа смертельное ДТП с участием BMW и Mercedes произошло на трассе «Уваровка — Ивановка — Можайск» в Подмосковье. В результате погибли два человека.

