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На трассе в Подмосковье произошло смертельное ДТП с BMW и Mercedes

Два человека погибли и еще трое пострадали в ДТП с BMW и Mercedes на трассе в Подмосковье

Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

На подмосковной трассе «УваровкаИвановкаМожайск» произошло смертельное ДТП с участием BMW и Mercedes. В результате погибли два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале «Москва 24».

Еще три человека, среди которых двое детей, пострадали. По данным СМИ, одну из иномарок после столкновения разорвало на части.

К месту аварии направились сотрудники полиции и бригада медиков. Другие подробности случившегося выясняются.

Ранее в Краснодарском крае в аварии с участием грузовика погибли пять человек.

Уточнялось что водитель Lada выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. По факту происшествия проводилась проверка.

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Анна Щербакова
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