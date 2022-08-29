Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названы самые полезные для долгих перелетов продукты

Диетологи рассказали, что клубника, орехи и бананы помогут при смене часовых поясов

Фото: Julio Cortez / AP

Диетологи британского онлайн-магазина продуктов питания MuscleFood считают, что справиться с последствиями долгих перелетов пассажирам помогут орехи, клубника и бананы. О самых полезных продуктах для авиапутешествий они рассказали Express.

Эксперты напомнили, что после длительных перелетов путешественники могут столкнуться с дискомфортом и переутомлением, что является реакцией человека на пересечение нескольких часовых поясов и связанным с этим нарушением внутренних часов организма. По их мнению, благодаря высокому содержанию магния в орехах употребление в пищу миндаля, кешью или арахиса помогает пассажирам расслабиться и нормализовать сон.

«Один из лучших способов победить синдром смены часовых поясов и сонливость после дальних перелетов — это избежать обезвоживания, употребляя в пищу продукты с высоким содержанием воды. Для этого идеально подойдут клубника, арбуз и сельдерей», — назвали помогающие поддерживать водный баланс продукты диетологи.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Еще один незаменимый продукт для тех, кто хочет быстрее приспособиться к местному времени после долгой дороги — бананы. Специалисты объяснили, что во фрукте содержится калий и натуральные сахара, которые помогают организму дольше бодрствовать.

Ранее в декабре британский диетолог Серена Пун рассказала, что для стимулирования биологических часов человека после долгих перелетов следует употреблять продукты, богатые мелатонином, например, вишню. Кроме того, для восполнения баланса калия подойдут бананы, авокадо или шпинат, для повышения уровня магния — орехи, бобы или семечки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Мэр Одессы призвал к переговорам с Россией
Популярная российская блогерша родила второго ребенка
Названы самые полезные для долгих перелетов продукты
ВСУ объявили о начале наступления на юге
В Эстонии усомнились в угрозе российской недвижимости
Путин поддержал идею создать адаптационные центры для мигрантов в России
Путин заявил о дискредитации Западом российской политики
Экономике Британии пообещали глубокий спад
В Эстонии начались военные учения в рамках НАТО
Звезда «Реальных пацанов» высказалась об отъезде из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.