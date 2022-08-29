Названы самые полезные для долгих перелетов продукты

Диетологи рассказали, что клубника, орехи и бананы помогут при смене часовых поясов

Диетологи британского онлайн-магазина продуктов питания MuscleFood считают, что справиться с последствиями долгих перелетов пассажирам помогут орехи, клубника и бананы. О самых полезных продуктах для авиапутешествий они рассказали Express.

Эксперты напомнили, что после длительных перелетов путешественники могут столкнуться с дискомфортом и переутомлением, что является реакцией человека на пересечение нескольких часовых поясов и связанным с этим нарушением внутренних часов организма. По их мнению, благодаря высокому содержанию магния в орехах употребление в пищу миндаля, кешью или арахиса помогает пассажирам расслабиться и нормализовать сон.

«Один из лучших способов победить синдром смены часовых поясов и сонливость после дальних перелетов — это избежать обезвоживания, употребляя в пищу продукты с высоким содержанием воды. Для этого идеально подойдут клубника, арбуз и сельдерей», — назвали помогающие поддерживать водный баланс продукты диетологи.

Еще один незаменимый продукт для тех, кто хочет быстрее приспособиться к местному времени после долгой дороги — бананы. Специалисты объяснили, что во фрукте содержится калий и натуральные сахара, которые помогают организму дольше бодрствовать.

Ранее в декабре британский диетолог Серена Пун рассказала, что для стимулирования биологических часов человека после долгих перелетов следует употреблять продукты, богатые мелатонином, например, вишню. Кроме того, для восполнения баланса калия подойдут бананы, авокадо или шпинат, для повышения уровня магния — орехи, бобы или семечки.