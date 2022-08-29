Старейшины запрещенных в России «Свидетелей Иеговы» пойманы в Крыму

Старейшины запрещенных в России «Свидетелей Иеговы "Приморское"» задержаны в Крыму

Силовики задержали двух старейшин запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» — фигуранты как минимум с 2019 года занимали высокий статус в структуре. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, старейшины ячейки «Свидетели Иеговы "Приморское"» проводили собрания адептов в интернете, пропагандировали религиозные идеи, распространяли и изучали запрещенные экстремистские материалы. Это объединение было частью структуры экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Фигуранты задержаны, на данный момент им уже предъявлены обвинения, а в их домах проведены обыски.

В начале августа 20022 года сообщалось, что Головинский суд Москвы приговорил к условному сроку двух участников запрещенной в России экстремисткой организации «Свидетели Иеговы». Мужчин признали виновными в организации экстремисткой ячейки. По данным следствия, они создали местное подразделение «Свидетелей Иеговы» и проводили собрания на конспиративных квартирах на севере Москвы.