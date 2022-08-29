Европе предрекли «горячую осень» из-за недальновидности политиков

Geopolitika.news: из-за недальновидности политиков Европу ждет «горячая осень»

Журналист Зоран Метер предрек Европе «горячую осень» и «холодную, полную неопределенности зиму» из-за недальновидности политиков. Об этом он написал в статье для издания Geopolitika.news.

По мнению Метера, политическая, экономическая, энергетическая, социальная и оборонная неопределенность все больше сотрясает Европу. Он отметил, что проблемы во всех европейских странах примерно одинаковые: инфляция, дефицит энергоносителей и нестабильность снабжения, а также финансовое истощение из-за конфликта на Украине. «Становится все больше европейских стран, которые погружаются в политические кризисы из-за всего вышеперечисленного», — отметил журналист, напомнив, что в отставку уже ушли правительства Болгарии, Эстонии, Великобритании и Италии.

В то же время, для политиков намного опаснее будет бунт недовольных граждан. В качестве примера он привел выступления фермеров в Нидерландах из-за мер властей по борьбе с выбросами газов. По словам журналиста, голландцы «лишь подают пример того, что ждет нас всех в соответствии с намеченной стратегией не только Европейского Союза, но и коллективного Запада в целом». Он отметил, что на данный момент ЕС принимает непопулярные с его собственной точки зрения решения, из-за которых тормозятся дорогие проекты возобновляемых источников энергии.

Об ухудшении ситуации в Европе говорят и слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что «у свободы есть цена». Метер отметил, что в необходимости личного самопожертвования легко убедить политиков, но не граждан с их резко выросшими расходами на жизнь. «Горячая политическая осень и холодная, полная неопределенности зима — вот, что ожидает Европу в ближайшие месяцы во многом из-за глупости и стратегической недальновидности ее политических элит», — заключил журналист.

Ранее сообщалось, что в Европе начались веерные отключения электричества из-за обострения энергетического кризиса. Первой страной Европы, где власти пошли на такой шаг, оказалась самопровозглашенная республика Косово.