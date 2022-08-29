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В Новой Каховке объявили массовую эвакуацию

В Новой Каховке объявлена массовая эвакуация в связи с массированным обстрелом ВСУ

Фото: РИА Новости

В Новой Каховке Херсонской области объявлена массовая эвакуация в связи с массированным обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил глава местной администрации Владимир Леонтьев.

Согласно его данным, в городе не прекращают звучать сирены, многие местные жители уже находятся в бомбоубежищах.

Леонтьев также рассказал, что украинские войска обстреливают город в том числе из реактивных систем залпового огня HIMARS, в результате повреждено здание школы. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Ранее Reuters со ссылкой на ВСУ сообщило, что Киев начал наступление на южном фронте. Руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк доложила, что украинская армия начала наступательные действия на разных направлениях, в том числе в Херсонской области.

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Варвара Кошечкина
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