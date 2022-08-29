Европе предсказали длительный газовый кризис

Глава Shell Бен ван Берден: газовый кризис в Европе может продлиться несколько зим

Газовый кризис в Европе может продлиться еще несколько зим, предсказывает глава нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден. Его слова приводит ТАСС.

«Вполне может быть так, что будет несколько зим, когда нам придется как-то находить решения [в связи с нехваткой топлива]», — сообщил он. Берден добавил, что страны региона также столкнутся с проблемами на нефтяном рынке. По его мнению, спрос еще некоторое время будет превышать предложение.

Энергетический кризис в Европе усугубился на фоне начала военных действий на Украине и сокращения поставок газа из России. Топливо резко выросло в стоимости, 28 августа цены достигли максимума с 1996 года. Подорожание газа привело к повышению инфляции в еврозоне до рекордных значений. Сейчас государства региона пытаются диверсифицировать поставки топлива и активно закачивают газ в хранилища в преддверии зимы.

Так, уже более половины стран Евросоюза заполнили газовые хранилища выше целевого уровня в 80 процентов, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы. Речь идет о Бельгии, Чехии, Дании, Германии, Франции, Италии, Польше, Португалии, Испании и Швеции.