Аналитик ФНЭБ Юшков заявил, что у Германии нет альтернативы российскому газу

Сегодня у Германии нет никакой альтернативы российскому газу: поставщики в лице Норвегии и Нидерландов не смогут поставлять больший объем, а получать сжиженный природный газ (СПГ) ФРГ не может. При этом европейские соседи сначала обеспечат нормальное газоснабжение своих потребителей, а только потом будут продавать излишки германской стороне по гигантским ценам. Так сложности Берлина в беседе с «Лентой.ру» объяснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Проблемы с газом

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер (Markus Söder) назвал провальными попытки властей ФРГ найти замену российскому газу. Он указал, что поездки немецких политиков в Катар, Норвегию, Канаду до сих пор не принесли замены российскому газу.

В ближайшее время Германия не собирается намеренно отказываться от российского газа Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

«Другой вопрос в том, что газ из России в принципе все меньше и меньше поступает в Германию. Есть проблемы с "Северным потоком", есть проблемы с транзитом через Украину, остановлен газопровод "Ямал-Европа". Возможно, Германия откажется от российского газа вынуждено, потому что он просто перестанет доходить», — заявил Юшков.

Аналитик отметил, что тот факт, что в Германии есть проблемы с газом, является очевидным. «Иначе бы у них не была цена по три тысячи долларов за тысячу кубов», — добавил он.

Это показывает, что в Европе газа не хватает, и российский газ они не заменили Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

Возможные альтернативы

Однако Германия на фоне единой проблемы в Европе имеет сложности и с альтернативой российскому газу — сжиженным природным газом (СПГ), сказал Юшков.

«У Германии сложности в том, что у нее нет ни одного СПГ-терминала, поэтому если ее соседи могут купить СПГ по заоблачным ценам, то у немцев даже такой возможности нет. А другие трубопроводные поставщики — Норвегия и Нидерланды — поставить больше газа в Германию не могут. Нидерланды сами являются страной-импортером, просто у них есть старые контракты с Германией. Норвегия не может увеличить свои объемы, потому что работает на пределе своих возможностей», — сообщил он.

Более того, в октябре начнется активная борьба за норвежский газ между Германией и Польшей, заявил аналитик.

«Польша достраивает газопровод Baltic Pipe, который берет начало в середине другого газопровода, идущего из Норвегии в Германию. И получается, что никакого нового газа для заполнения газопровода в Польшу нет, а значит, надо будет биться за тот газ, который есть», — объяснил Юшков.

Немцам надо будет попытаться удержать тот газ, который есть, не говоря уже о каких-то новых поставках Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

20 августа президент Бундесбанка Йоахим Нагель сообщил, что в условиях энергетического кризиса Германия может столкнуться с зимней рецессией экономики. По словам главы немецкого ЦБ, экономика ФРГ находилась в неплохом положении в первой половине года, однако при возникновении проблем с поставками перспективы могут ухудшиться.