В Германии допустили зимнюю рецессию экономики

Глава ЦБ Германии Нагель допустил осеннюю инфляцию и зимнюю рецессию экономики в стране

В условиях энергетического кризиса Германия может столкнуться с зимней рецессией экономики, допустил президент Бундесбанка Йоахим Нагель. Его слова приводит издание Rheinische Post.

По словам главы немецкого ЦБ, экономика ФРГ находилась в неплохом положении в первой половине года, однако при возникновении проблем с поставками перспективы могут ухудшиться. В частности, он указал на потенциальные сложности в связи с продолжительным маловодьем в реках.

Он также заявил, что гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) для страны превысит восемь процентов за весь 2022 год. По его мнению, осенью инфляция может составить 10 процентов. «Двузначные темпы инфляции в последний раз измерялись в Германии более семидесяти лет назад», — уточнил Нагель, указав, что антикризисные меры правительства постепенно отменяются, из-за чего инфляция повысится на один процент.

«Грядет взимание сбора за газ, взамен должен быть снижен НДС на газ, что в свою очередь уменьшит цены», — подчеркнул он, добавив, что дефицит поставок и геополитический накал, вероятно, сохранятся.

Глава ЦБ подчеркнул, что в следующем году инфляция может быть шестипроцентной, — этот показатель будет выше, чем предполагалось ранее.

Ранее власти Германии предложили немцам обтираться влажной тряпкой вместо душа для экономии электроэнергии и газа. «Тряпка для мытья — это полезное изобретение», — заявил премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии Винфрид Кречман. По его словам, это позволит существенно сэкономить энергию.