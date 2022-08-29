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Пятерых пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Югре госпитализировали

В Югре пятеро пострадавших при жесткой посадке Ми-8 госпитализированы в больницу в Сургуте

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Пятерых пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Югре госпитализировали в травматологическую больницу Сургута. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«Пятеро пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-8 госпитализированы в Сургутскую травмбольницу. Состояние троих оценивается как тяжелое, двоих — средней степени тяжести», — сказала собеседница агентства, добавив, что медицинская помощь пострадавшим оценивается в полном объеме.

По ее словам, состояние еще двоих пострадавших оценивается как удовлетворительное. На данный момент они проходят лечение амбулаторно.

О ЧП стало известно ранее 29 августа. Сообщалось, что при экстренной посадке воздушного судна под Сургутом — в 17 километрах от села Угут — пострадали семь человек.

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Никита Абрамов
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