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В российском регионе совершил экстренную посадку вертолет Ми-8

Под Сургутом вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку, на борту были семь человек
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку под Сургутом. Уточняется, что на борту воздушного судна находилось семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В ХМАО под Сургутом вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку. На его борту семь человек», — сказал собеседник агентства.

Другие подробности, а также информация о пострадавших на данный момент не приводятся.

Позднее в ГУ МЧС по ХМАО подтвердили агентству информацию о вынужденной посадке вертолета. На место инцидента вылетел другой вертолет Ми-8.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае потерпел крушение вертолет Ми-2. Уточняется, что обломки воздушного судна обнаружили в полутора километрах от хутора Шести

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Никита Абрамов
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