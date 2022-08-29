В российском регионе совершил экстренную посадку вертолет Ми-8

Под Сургутом вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку, на борту были семь человек

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку под Сургутом. Уточняется, что на борту воздушного судна находилось семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В ХМАО под Сургутом вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку. На его борту семь человек», — сказал собеседник агентства.

Другие подробности, а также информация о пострадавших на данный момент не приводятся.

Позднее в ГУ МЧС по ХМАО подтвердили агентству информацию о вынужденной посадке вертолета. На место инцидента вылетел другой вертолет Ми-8.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае потерпел крушение вертолет Ми-2. Уточняется, что обломки воздушного судна обнаружили в полутора километрах от хутора Шести