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Названы предварительные причины жесткой посадки Ми-8 в Югре

Причинами жесткой посадки Ми-8 в ХМАО могли стать неисправность, ошибка пилота и погода
Начало событий в новости В российском регионе совершил экстренную посадку вертолет Ми-8
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Неисправность, ошибка пилотирования и погода могли стать причиной вынужденной посадки Ми-8 в Югре. Об этом пишет РИА Новости.

В результате авиапроисшествия пострадали семь человек. Трое из них в состоянии средней тяжести, еще трое — ближе к тяжелому, а состояние последнего оценивается как легкой степени тяжести.

О том, что воздушное судно совершило вынужденную посадку в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), стало известно ранее 29 августа. На место вылетел другой вертолет из Нижневартовска, сообщили в региональном управлении МЧС.

В настоящий момент на месте работают следовали. Обстоятельства ЧП выясняются.

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Евгения Куликова
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