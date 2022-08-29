Названы предварительные причины жесткой посадки Ми-8 в Югре

Причинами жесткой посадки Ми-8 в ХМАО могли стать неисправность, ошибка пилота и погода

Неисправность, ошибка пилотирования и погода могли стать причиной вынужденной посадки Ми-8 в Югре. Об этом пишет РИА Новости.

В результате авиапроисшествия пострадали семь человек. Трое из них в состоянии средней тяжести, еще трое — ближе к тяжелому, а состояние последнего оценивается как легкой степени тяжести.

О том, что воздушное судно совершило вынужденную посадку в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), стало известно ранее 29 августа. На место вылетел другой вертолет из Нижневартовска, сообщили в региональном управлении МЧС.

В настоящий момент на месте работают следовали. Обстоятельства ЧП выясняются.