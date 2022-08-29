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Число пострадавших при экстренной посадке вертолета Ми-8 в Югре увеличилось

Прокуратура сообщила о семи пострадавших при экстренной посадке вертолета Ми-8 в ХМАО

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

При экстренной посадке вертолета Ми-8 под Сургутом в Югре пострадали, по предварительным данным, семь человек. Об увеличении числа пострадавших сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, передает ТАСС.

До этого источник информагентства заявлял о четырех пострадавших при вынужденной посадке воздушного судна.

В прокуратуре уточнили, что вертолет принадлежал авиакомпании «Горизонт» — он совершил вынужденную посадку в 17 километрах от села Угут Сургутского района Югры. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства ЧП.

Вертолет экстренно сел в ХМАО в понедельник, 29 августа. В региональном управлении МЧС сообщили, что на место ЧП вылетел другой вертолет Ми-8. На борту воздушного судна, по предварительным данным, находились семь человек.

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Анастасия Шейкина
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