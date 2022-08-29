Стало известно о пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 под Сургутом

При жесткой посадке вертолета Ми-8 под Сургутом пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 под Сургутом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, вертолет выполнял облет буровых установок.

Об экстренной посадке вертолета Ми-8 в Югре стало известно 29 августа. Эту информацию подтвердили в региональном МЧС. На борту воздушного судна находились семь человек. Предварительно, в результате происшествия никто не погиб.

Ранее в Ставропольском крае потерпел крушение вертолет Ми-2. Его обломки обнаружили в 1,5 километра от хутора Шести. Пилота воздушного судна нашли живым на следующий день.