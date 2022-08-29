Появились подробности экстренной посадки вертолета в российском регионе
Никто, предварительно, не погиб при экстренной посадке вертолета Ми-8 в Югре
Начало событий в новости В российском регионе совершил экстренную посадку вертолет Ми-8
При экстренной посадке вертолета Ми-8 в Югре никто, предварительно, не погиб. Такие подробности стали известны источнику ТАСС в экстренных службах.
«Предварительно, погибших нет. На земле разрушений и жертв также нет», — сказал собеседник федерального информагентства.
В региональном управлении МЧС вынужденную посадку вертолета под Сургутом в Ханты-Мансийском автономном округе подтвердили. Там сообщили, что на место ЧП вылетел другой вертолет Ми-8.
Об экстренной посадке воздушного судна в ХМАО стало известно 29 августа. На борту находились 7 человек.