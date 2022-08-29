Появились подробности экстренной посадки вертолета в российском регионе

Никто, предварительно, не погиб при экстренной посадке вертолета Ми-8 в Югре

Начало событий в новости В российском регионе совершил экстренную посадку вертолет Ми-8

При экстренной посадке вертолета Ми-8 в Югре никто, предварительно, не погиб. Такие подробности стали известны источнику ТАСС в экстренных службах.

«Предварительно, погибших нет. На земле разрушений и жертв также нет», — сказал собеседник федерального информагентства.

В региональном управлении МЧС вынужденную посадку вертолета под Сургутом в Ханты-Мансийском автономном округе подтвердили. Там сообщили, что на место ЧП вылетел другой вертолет Ми-8.

Об экстренной посадке воздушного судна в ХМАО стало известно 29 августа. На борту находились 7 человек.