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Стала известна судьба пилота разбившегося на Ставрополье вертолета Ми-2

Власти сообщили, что пилот упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым

Фото: СК РФ / РИА Новости

Пилот вертолета Ми-2, который потерпел крушение в Предгорном округе Ставропольского края, найден живым. Об этом сообщили в пресс-службе Предгорного муниципального округа, пишет ТАСС.

Ранее спасатели не могли обнаружить людей на месте крушения воздушного судна.

«Один пилот обнаружен, с ним все хорошо», — рассказал собеседник информагентства о судьбе пилота. Он добавил, что госпитализация пострадавшему не потребовалась.

О падении Ми-2 в Ставропольском крае стало известно 24 августа. Спасатели обнаружили обломки вертолета в 1,5 километра от хутора Шести. Предварительной причиной крушения власти называют неблагоприятные погодные условия. Пожар, который возник после крушения, локализовали.

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Анастасия Шейкина
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