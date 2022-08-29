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Минобороны назвало характер учений «Восток-2022»

МО РФ заявило, что учения «Восток-2022» не направлены против конкретных стран и блоков

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Учения «Восток-2022» носят оборонительный характер и не направлены против конкретных стран и военных союзов. Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин, передает РИА Новости.

По его словам, основным направлением при разработке замысла учения была поэтапная проработка вариантов действий войск в интересах обеспечения военной безопасности России, а также ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа.

Ранее стало известно, что свыше 50 тысяч человек примут участие в стратегических учениях «Восток-2022». Помимо этого, в маневрах будут задействованы более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Восток-2022» пройдут в период с 1 по 7 сентября 2022 года на полигонах Восточного военного округа.

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Сергей Истомин
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