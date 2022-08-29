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Более 50 тысяч человек примут участие в учениях «Восток-2022» в России

В учениях «Восток-2022» с 1 по 7 сентября будут участвовать более 50 тысяч человек

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Более 50 тысяч человек примут участие в стратегических учениях «Восток-2022», которые пройдут с 1 по 7 сентября в России. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны, передает РИА Новости.

Кроме того, в маневрах будут задействованы более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова в учениях «Восток-2022» поучаствуют военные из Китая, стран ШОС, ОДКБ, Азербайджана, Сирии, Алжира, Никарагуа и Лаоса.

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября 2022 года на полигонах Восточного военного округа. На них будет отрабатываться применение войск при обеспечении военной безопасности в восточном регионе.

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Марина Совина
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