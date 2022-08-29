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Звезда «Властелина колец» высказался о темнокожих персонажах в сериале

Звезда «Властелина колец» Ленни Генри высказался о темнокожих персонажах в сериале

Фото: ZUMA Press / Globallookpress.com

Звезда сериала «Властелин колец» Ленни Генри поддержал решение шоураннеров разнообразить актерский состав темнокожими артистами. Его слова передает Deadline.

Артист заявил, что сегодня зрители хотят видеть на экранах персонажей, которые похожи на них самих. «На дворе 21-й век, люди хотят видеть [на экранах] себя. Конечно, раньше такого [темнокожих актеров в кадре] не было, потому что в книгах о них не говорилось. Хотя есть упоминания, что у некоторых персонажей была грубая кожа и более темный цвет лица. Но это было тогда, сейчас же мы рассказываем эту историю в новом времени», — высказался Генри. Артист также добавил, что «киноиндустрия должна изменить свое мнение» в вопросах расового разнообразия, и отметил, что почувствовал облегчение, когда на экранах стали чаще появляться темнокожие актеры, в числе которых Идрис Эльба, Дэвид Хэрвуд, Дэвид Ойелоуо и другие.

В сериале «Властелин Колец: Кольца власти» от Amazon Ленни играет харфута Садока Берроуза, так называемого протохоббита. Премьера назначена на 2 сентября 2022 года.

Ранее режиссер Питер Джексон рассказал об игнорировавших его авторах сериала «Властелин колец».

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Дениза Мацаева
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