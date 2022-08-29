Товары поставщиков IKEA начали активнее продавать на маркетплейсах

На «Яндекс.Маркете» в пять раз увеличился ассортимент товаров от поставщиков IKEA

После завершения распродажи на сайте IKEA товары от поставщиков шведского бренда начали активнее продавать на маркетплейсах. Так, ассортимент подобной продукции на «Яндекс.Маркете» увеличился в пять раз, пишут «Известия».

Больше всего новых позиций на странице «Товары ИКЕА и аналоги» появилось в категориях мебели и текстиля, среди которых комод Malm, письменный стол Brimnes и другие популярные товары. Кроме того, «Яндекс.Маркет» привез 87 видов постельного белья Arua от поставщика шведской сети, которое ранее закончилось из-за ажиотажного спроса.

При этом самым продаваемым товаром на странице «Товары ИКЕА и аналоги» в категории текстиля стали сатиновые простыни на резинках Arua (аналог IKEA Nattjasmin) в бежевом, серо-бирюзовом и темно-серых цветах. Отмечается, что на старте продаж продукция из этой серии за 24 часа стала лидером по популярности среди товаров для дома. В категории «мебель» россияне чаще всего приобретали белые табуреты Marius, коричневые кровати Neiden и белые письменные столы Mikke.

IKEA объявила об окончательном уходе из России 15 июня. Компания сообщила о продаже четырех заводов и сокращении масштабов бизнеса в стране. Представители шведско-нидерландской сети заявили, что не видят возможности для возобновления продаж в обозримом будущем.

В начале июля IKEA запустила онлайн-распродажу оставшихся в России товаров. При переходе на сайт магазина клиенту предлагается встать в виртуальную очередь и дождаться возможности совершить покупку. Личный кабинет недоступен, товары нужно добавлять сразу в корзину.