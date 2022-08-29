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Товары поставщиков IKEA начали активнее продавать на маркетплейсах

На «Яндекс.Маркете» в пять раз увеличился ассортимент товаров от поставщиков IKEA

Фото: Ashish Vaishnav / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

После завершения распродажи на сайте IKEA товары от поставщиков шведского бренда начали активнее продавать на маркетплейсах. Так, ассортимент подобной продукции на «Яндекс.Маркете» увеличился в пять раз, пишут «Известия».

Больше всего новых позиций на странице «Товары ИКЕА и аналоги» появилось в категориях мебели и текстиля, среди которых комод Malm, письменный стол Brimnes и другие популярные товары. Кроме того, «Яндекс.Маркет» привез 87 видов постельного белья Arua от поставщика шведской сети, которое ранее закончилось из-за ажиотажного спроса.

При этом самым продаваемым товаром на странице «Товары ИКЕА и аналоги» в категории текстиля стали сатиновые простыни на резинках Arua (аналог IKEA Nattjasmin) в бежевом, серо-бирюзовом и темно-серых цветах. Отмечается, что на старте продаж продукция из этой серии за 24 часа стала лидером по популярности среди товаров для дома. В категории «мебель» россияне чаще всего приобретали белые табуреты Marius, коричневые кровати Neiden и белые письменные столы Mikke.

IKEA объявила об окончательном уходе из России 15 июня. Компания сообщила о продаже четырех заводов и сокращении масштабов бизнеса в стране. Представители шведско-нидерландской сети заявили, что не видят возможности для возобновления продаж в обозримом будущем.

В начале июля IKEA запустила онлайн-распродажу оставшихся в России товаров. При переходе на сайт магазина клиенту предлагается встать в виртуальную очередь и дождаться возможности совершить покупку. Личный кабинет недоступен, товары нужно добавлять сразу в корзину.

Нина Ташевская
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