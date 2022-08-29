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В Индии взорвали башни-близнецы

В пригороде индийского Нью-Дели взорвали два нелегально построенных небоскреба

В пригороде индийской столицы Нью-Дели власти взорвали два нелегально построенных небоскреба, представлявших собой 103-метровые башни-близнецы. Об этом сообщает агентство AFP.

Застройщики высотных зданий не получали у местных властей разрешения на строительство, поэтому после постройки дома не заселились и стояли заброшенными.

Башни разрушили контролируемым взрывом, на который ушло четыре тонны взрывчатки. Перед сносом были эвакуированы жители близлежащих домов, а также живущие в заброшенных зданиях собаки.

7 августа Израиль провел операцию по сносу домов палестинцев в районе Сильван в Восточном Иерусалиме. Для обеспечения работы строительной техники в район были введены войска, чтобы противодействовать сопротивлению местных жителей.

Николай Чигасов
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