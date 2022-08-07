Операция Израиля по сносу домов палестинцев попала на видео

Снос Израилем палестинских домов в Восточном Иерусалиме показали на видео

Операция Израиля по сносу домов палестинцев в районе Сильван в Восточном Иерусалиме попала на видео. Ролик в своем Telegram-канале в воскресение, 7 августа, публикует издание «TRT на русском».

На кадрах видны вошедшие в район сотрудники израильских силовых структур. Они досматривают людей и задерживают тех, кто пытается помешать работе строительной техники. Также показано уничтожение одного из зданий при помощи гидромолота в районе Сильван.

Власти Израиля называют эти строения «незаконными постройками».

7 августа Армия обороны Израиля сообщила, что сирены тревоги, предупреждающие об обстреле, прозвучали в окрестностях Иерусалима. 5 августа Израиль начал наносить удары в секторе Газа. В армии обороны страны заявили, что операция «Рассвет» проводится против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад». Помимо этого, в приграничных районах было объявлено особое положение.

